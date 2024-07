¿Se acuerda de la cantante Made?, reapareció cambiada y confesó que sufre de ansiedad

La cantante costarricense Made ha estado algo alejada de los escenarios. Fotos: Natalya Photo/Cortesía (Natalya Photo/Cortesía)

¿Se acuerda de la cantante nacional Made? La artista decidió hacer una pausa en su carrera musical así como en sus redes sociales, pero hace unos días reapareció y muy cambiada.

Para empezar ya no tiene el color rosado en su cabello, ni tampoco lo tiene corto como lo lucía hace un tiempo. De hecho, se había rapado la cabeza para que el nuevo cabello le naciera más sano.

La participante de Tu cara me suena de la temporada de 2019 les contó a sus seguidores de Instagram que decidió alejarse para prestarle más atención a sus ataques de ansiedad y para tratar una crisis de identidad que sentía.

“Decidí hacer la pausa porque me di cuenta que no tenía vida fuera de todo esto creado en redes sociales y demás, me di cuenta que no tenía ‘hoobies’, casi no tenía amigos, no sabía que me gustaba. Conocía mucho a Made, pero no a Madelin (su nombre real) y vieras que me llevo muy bien con Madelin”, dijo.

La cantante Made regresó a las redes sociales

La cantante también confirmó que durante este proceso decidió poner fin a su contrato de manera mútua con la casa disquera Warner Music, a finales de 2022, antes de finalizar su ligamen, entre muchas cosas, porque necesitaba llevar una terapia contra su ansiedad.

“Y además por temas personales en mi familia muy fuertes; por ejemplo, mi papá estuvo muy enfermo, a punto de perderlo muchísimas veces y para mí era muy difícil tener que seguir sonriéndole a la cámara y mantener ese personaje tan alegre que siempre proyectaba, y hacer que todo pareciera perfecto en redes cuando muchas veces estaba destrozada. Así que nada, por eso las redes sociales no son de fiar, no siempre son ciertas, pero bueno, en fin. Siempre voy a estar agradecida con Warner Music porque me dieron todo esto y todavía siguen apoyando algunos de mis trabajos”, dijo.

Made además está muy feliz porque encontró un buen hombre que la ama y chinea mucho.

La gran pregunta es, ¿volverá Made a la música?, esperemos que sí porque la vecina de Grecia es muy talentosa.