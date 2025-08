¿Se acuerda de la Chama de Combate? No va a creer a lo que se dedica desde que dejó la televisión

Francis Castro, más conocida como la Chama, se ganó el corazón de muchos ticos cuando participó en el programa Combate y ahora brilla lejos de las cámaras.

La venezolana fue una de las que más luchó por el equipo naranja o azul en el famoso reality de Repretel hace casi 10 años.

Decidimos contactarla para saber qué fue de su vida después de su paso por la televisión y qué atesora de aquella época que la dio a conocer a nivel nacional.

Para empezar nos contó que aún sigue ligada a la comunicación, pero desde otra funciones y en la empresa que fundó su padre.

“Ahorita estoy en una empresa de gestión de talento humano y nómina en la parte corporativa, también estoy estudiando para ejercer el coaching, entonces ando como en esas áreas y desarrollando una agencia de marketing, de creación de contenido, entonces esas son las tres áreas en las cuales ahorita me he ocupado mucho”, explicó.

Cuando ingresó al programa de canal 11 tenía un hijo, en aquel entonces de 2 años, y ahora tiene una más de 8 años, los cuales son su adoración.

Francis Castro, "La Chama", estuvo cuatro años en Combate. (redes/Instagram)

Lucha por un lugar

Cuando en junio de 2016 se terminó Combate no se quedó de brazos cruzados y, a pesar de que le salían eventos como modelo o así, luchó por conseguir un trabajo más estable y enfocado en la comunicación, que fue lo que estudió.

Empezó haciendo una pasantía en una empresa farmacéutica y después en una cadena de gimnasios en la parte administrativa, eso sí, confesó que al principio le costó ganarse su lugar, pues tuvo que demostrar que era más que una cara bonita o la chica de Combate.

“Me tocó lidiar con prejuicios. Algunos se burlaban y decían: ‘ay, la combatiente’, como si eso me quitara valor, pero yo me lo tomé como una enseñanza. Al final, fui una combatiente de la vida”, aseguró.

Hace unos años su papá, economista de profesión, la invitó a sumarse a su empresa y seguir el legado familiar.

“Después de que salí del programa, a nivel laboral justamente, yo sentía como un cierto recelo porque, pues fíjate que en algunas empresas donde toqué la puerta, siento que no pensaban que uno pudiese hacer algo distinto, entonces para mí fue como un pequeño reto”, recalcó.

El programa Combate de Repretel se dejó de transmitir en el 2016. (redes/Instagram)

Gran etapa

La Chama dice atesorar mucho su paso por Combate porque en esos cuatros años que estuvo no solo conoció gente maravillosa, sino también el cariño del público que todavía hoy en día se lo recuerda cuando la reconocen.

“Esporádicamente alguien se acuerda, pero, o sea, cuando de cien personas una que se acuerda, uno se siente así como, qué bonito, porque, o sea, alguien que se acuerde de ti después de tantos años es un gesto bonito”.

Francis Castro dice sentirse muy plena a sus casi 40 años y agradecida con su paso por Combate. (Cortesía /Cortesía)

A pesar de que en el programa se llevaba tan bien, ahora todos los excombatientes tomaron rumbos separados y eso alejó a algunos. Según contó Francis, en su caso no ha vuelto a reunirse ni con sus compañeros de equipo.

“En algún momento intentamos por allí poder reunirnos, pero, o sea, las agendas, es un poco complicado. En estos días me enteré que Maribel, la preciosa Maribel (Fallas) está embarazada, entonces son noticias que me llegan, pero así como contacto constante no tengo con ellas lamentablemente, pero sí les guardo un gran cariño”, mencionó.

Cuando eres extranjera y se te abren las puertas en un país, uno tiene que aprender a ser agradecido, y lo más bello que me encontré fue el cariño que conseguí en la gente" — Francis Castro, exCombate

Aprendíó a tener carácter

Francis está clara que aunque pasen los años nunca se quitará de encima la etiqueta de Combate, pero tampoco es algo que le molesta porque siente que aprendió mucho y en especial a forjar su carácter.

“Aprendí muchísimo porque tenía que, a pesar de que tengo un carácter bastante fuerte, aprendí a lidiar con situaciones, o sea, sabes que a veces uno le toca como reprimir un poquito las emociones porque también estás expuesto y las personas no conocen lo que hay detrás de cámara, entonces era un poquito retador desde ese punto de vista.

La Chama llegó a Costa Rica en el 2007 con su abuelo, luego que sus papás se vinieran primero. (redes/Instagram)

“Pero en conclusión, cuando tienes una experiencia en la vida que te aporta y si las personas lo ven como bullying o lo ven como algo malo, ya eso no es problema tuyo, problema de ellos. Yo en lo personal, como te digo, del programa, agradecida. Aprendí muchísimo, una oportunidad de oro, porque no todos los extranjeros que llegan a este país tienen la oportunidadque yo tuve”, reconoce.

Nuevo proyecto

Precisamente, para aprovechar que ya tiene un nombre en la industria del entretenimiento y la comunicación pronto pondrá en marcha un nuevo proyecto llamado Ikigai Digital, que ikigai significa propósito de vida.

Según explicó, la agencia estará enfocada a ayudar a emprendedores a gestionar sus redes sociales y crear contenido para ellas.

“Me apasiona buscar como ese punto de encuentro entre la misión de la empresa, la visión, el propósito y justamente esa valía, ese diferenciador ante todo lo que ya hay, por allí va el tema”, explicó.

Luego de salir de Combate le salieron algunos trabajos como modelo, pero lo suyo es la comunicación corporativa. (Cortesía /Cortesía)

En cuanto al amor, la Chama confirmó que actualmente tiene pareja y que ya su lucha no es por el azul ni por el naranja sino por seguir siendo feliz con su familia y trabajar duro para algún día comprarse una casita.