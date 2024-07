¿Se acuerdan de Rodrigo Villalobos? Expresentador de canal 7 enfrenta dura separación

Rodrigo Villalobos junto a su amada Epona. (Instagram)

El expresentador de canal 7, Rodrigo Villalobos, enfrenta una dura separación que lo tiene muy triste, según reconoció este lunes en sus redes sociales.

Villalobos es muy recordado en el país por su paso por programas como Recreo Grande (RG Elementos), Buen día y Tu cara me suena, todos de la televisora del trencito.

El periodista y escritor contó este lunes que, tras 13 años de relación, tuvo que dejar ir a su amada vespa, la moto con la que se movilizaba y andaba de arriba para abajo.

Rodrigo Villalobos tuvo una relación de 13 años con su amada vespa. (Instagram)

“Desde que ella y yo nos conocimos tuvimos una relación de amor total. Era una motito hermosa, un tanto golpeadita por el día a día en que estuvo como mensajera. Hasta que la adopté y poco a poco fui dándole mi cariño y haciendo relucir su belleza auténtica.

Quienes me conocen bien, me recuerdan subido en ella tanto en el día a día como de vez en cuando que salimos a aventurear con ese ‘chop chop chop’ que nunca dejó de enamorarme”, mencionó Villalobos con fotos de su amada Epone, como se llamaba la moto.

Rodri dijo que como toda relación, entre ellos no siempre las cosas salieron bien; pero al final de cuentas entre ellos se agarraron el ritmo.

“Alguna vez ella me falló o yo le fallé, pero nunca renegamos el uno del otro. Más de una vez nos metimos donde no debíamos y salimos airosos gracias al poder de nuestra complicidad. Lamentablemente es una moto que yo usaba mucho, y ella ya no está para los trotes que yo necesito. Es una moto buena y fiel, pero los últimos arreglos que necesitaba para seguir a mi lado se me hacían ya difíciles de costear”, mencionó Villalobos con fotos de su querida Vespa.

Rodrigo Villalobos andaba con Epona para arriba y para abajo. (Instagram)

Rodrigo mencionó que, si bien, podía ahorrar la plata para arreglarla, había un tema de espacio en su cochera que le impedía que ambos siguieran juntos.

“Me costó mucho tomar la decisión, pero ella lo entendió. Ahora está en manos de mis fieles amigos de Goñi quienes llevan años cuidándola como si fuera propia en busca de otra persona que la ame tanto como yo y pueda cuidarla como ella se lo merece. No creo que sea absurdo amar un objeto. Ella forma parte importante de mi vida. Hasta siempre, querida Epona. Gracias por tanto”, terminó.

