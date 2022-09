¿Se animaría Nadia Aldana a competir en Dancing with the stars? Su respuesta le sorprenderá

Nicole Aldana decidió invitar a su hermana Nadia a bailar con ellos la coreografía de tríos. Foto: Lilly Arce (Lilly Arce Robles.)

La participación de Nadia Aldana en la pasada gala de Dancing with the stars generó bastante revuelo, pues la colocha tenía años de no salir bailando en televisión junto a su hermana Nicole.

La ahora empresaria aseguró que disfrutó mucho la experiencia, pero confesó que si la producción de Teletica le propone estar como estrella en una próxima temporada seguramente les diría que no.

Nadia primero aclaró que se dio cuenta que no es jugando aprenderse una coreografía en pocos días y le resultó muy cansado físicamente.

“Fue una semana muy linda, pero muy retadora, muy cansada, con muchos ensayos y definitivamente me di cuenta que ellos tienen que estar dedicados de lleno a esto porque implica muchísima preparación”, dijo.

Las hermanas Aldana se dieron a conocer hace más de 20 años atrás como bailarinas del programa A todo dar. Foto: Lilly Arce (Lilly Arce Robles.)

Además, Nadia mencionó que aunque bailar es su pasión y le gustaría aprender más sobre la técnica del ballroom hay algo que la frenaría aún más.

“Tendría que analizarlo mucho, mucho (si aceptaría ser estrella) porque viendo la experiencia de Niky creo que no sería fácil tomar la decisión, es que la competencia implica muchas cosas como lo demandante que es y ya uno con familia es muy diferente, hay muchas responsabilidades con la casa y los niños, y también está la parte de la exposición, que no se expone solo uno, sino toda la familia y hay que aguantar las críticas, la parte de los jueces, y no es fácil lidiar con eso”, agregó.

No se fue tan feliz

La exmodelo y bailarina también reconoció que tuvo un pequeño fallo durante la coreografía y quizá eso hizo que no saliera del todo contenta de la pista de Dancing.

“Durante la coreografía me puse un poco nerviosilla y ahí tuve un par de fallos así que quedé con un pequeño sinsabor de que no quedó perfecta, pero lo disfruté mucho y sobre todo fue un privilegio bailar con ellos dos. Gracias a Dios la calificación estuvo bien y por dicha el errorcillo no se notó mucho”, dijo.

Nicole, Javier y Nadia recibieron 28 puntos por parte de los jueces. Foto: Lilly Arce (Lilly Arce Robles.)

Nadia agregó que lo que más disfrutó de esta experiencia fue volver a bailar y conocer de cerca el profesionalismo del bailarín Javier Acuña, así como, el trato y los chineos que recibió por parte de la producción de Teletica.

