¿Se casaría Majo Ulate con Mauricio Hoffmann? Así respondió ella

María José Ulate sacó de dudas a sus fieles seguidores. (Instagram)

Majo Ulate decidió aclarar una duda que, desde hace meses, tiene comiendo uñas a sus seguidores.

La guapa novia del presentador de Canal 7, Mauricio Hoffmann, como de costumbre, se puso a jugar con sus seguidores y uno aprovechó la ocasión para preguntarle sobre su relación con el macho.

“Hablemos de su relación. Se ve casada con el macho en el futuro”, consultó.

Ante esto, la maquillista dijo que tenía 12 años o más escuchando la misma pregunta de cuándo dará el ¡sí, acepto!.

Majo Ulate salió a aclarar una duda

“Si yo me quisiera casar, ya me habría casado; es que a una mujer que se quiere casar nada la detiene. ¿Ustedes han visto? De verdad, cuando esa es una meta ella va directo, sabe lo que quiere, sabe dónde quiere llegar. Pero yo no sé si es por el modelo de familia que tuve en mi crianza que yo nunca he añorado un matrimonio”, comentó.

Majo Ulate y Mau Hoffmann tienen varios años juntos.

Majo fue muy honesta con su respuesta y dijo que si el matrimonio no se le llega a dar no sería algo que la frustre.

LEA MÁS: Majo Ulate recordó su ruptura con Yiyo Alfaro con una curiosa publicación

“Si por A o por B pasa, pues lo haría porque quiero hacerlo. Sería sincera conmigo misma y si lo quiero hacer lo voy a hacer, pero eso no es algo que esté buscando”, concluyó.