¡Se cumple un año de la mayor metida de patas de Ítalo Marenco!

Al final, Ítalo Marenco se hizo compa de doña Elena y Jody. Cortesía.

El presentador de televisión Ítalo Marenco jamás pensó que una simple entrevista que le hizo a doña Elena Bolaños y a su esposo, Jody Francisco Guzmán llegaría a la pantalla de millones de casas en todo el mundo, que le generara mucha platita y que terminaran buscándolo de medios internacionales solo conocer qué fue lo que pasó.

Este viernes 12 de agosto se cumplirá un año de la que la mayor metida de patas que ha tenido el conocido influencer en su carrera en televisión, cuando en un recorrido que hacía por las afueras de Repretel -en donde había campaña de vacunación contra el covid-19-, le preguntó a la señora si la persona que la acompañaba a vacunarse era su “grandote”, es decir, su hijo. Ahí empezó el vacilón...

“¿Su grandote es? En este Día de la Madre que venga la mamá a comerse la fila con usted, mis respetos para usted señora”, dijo el presentador.

(Video) Ítalo Marenco se pegó la pelada de su vida al llamar hijo al esposo de una señora que entrevistó

La señora, ya acostumbrada a ese tipo de comentarios o preguntas, lo agarró por el lado amable y entre risas le comentó: “no, no es mi hijo...es mi esposo”.

¡Plop! Ítalo no sabía ni dónde meterse, pero trató de seguir con la conversación.

“Es que es un esposo joven y guapo también, ¿han ido a otros lugares a pulsear la vacuna?”, preguntó para cambiar de tema.

Tras ese momento, las redes sociales hicieron lo suyo y llevaron el pacho a otro nivel para bien y para mal, pues cabe destacar que más allá del vacilón, a muchas personas se les fue la mano y terminaron ofendiendo y criticando muy feo a la pareja.

Un año después, el presentador conversó con La Teja y recordó ese divertido momento.

Pareja del pacho con Ítalo habló con La Teja: “Él no es un vividor”

Ítalo y la pareja le sacaron provecho a ese entretenido momentazo. Captura de video

-¿Fue la pelada más grande que ha tenido en tele?

Quizá no sea la pelada más grande pero sí la más viral, el alcance fue muchísimo, digamos que en Twitter tuvo más de un millón de hashtags (etiquetas) que ese momento era #mimomentoitalo. En donde la gente contaba su experiencia con las peladas que se hubieran pegado, todos decían que en algún momento de su vida han sido Ítalo.

También me entrevistaron de Telemundo para una revista mañanera que tienen, ese fin de semana facturé un montón porque me contrataron como tres marcas de colágeno, marcas de hamburguesas que querían tirar la ‘grandota’, fueron como 12 marcas que me contrataron para ese fin de semana, que quería aprovechar el boom y sacar algo ellos. ¡Nunca he facturado como ese fin de semana!

De hecho, también lo compartieron youtubers muy famosos, con más de un millón de suscriptores y se hizo enorme.

-¿Qué recuerda de ese momento?

Terminé la entrevista y sentí que no había pasado nada, cuando abrí el celular tenía mil chats, todo mundo muerto de risa. Cuando hablé con la señora, me dijo que le pasaba frecuentemente, entonces que no pasaba nada, que era normal, pero hasta a ellos les fue bien porque hasta una marca de motos les dio una y como que todo se dio para bien.

-¿Se mantuvieron en contacto?

Por supuesto que sí, a ella lo único que le molestó es que la gente tratara al muchacho como si fuera un mantenido o un vividor y es todo lo contrario, los dos echan pa’ lante y al día de hoy creo que están juntos y tal vez fue una prueba de fuego para que ellos siguieran más fuertes.

-¿Aprendió algo de esa experiencia?

Siempre hay que agarrar las lecciones, en televisión -en vivo- hay que estar preparado para cualquier cosa, pero no podés adelantarte o asumir, a la próxima preguntaré quién es él y no suponer que es la mamá. Pero yo sigo siendo el mismo, no sé qué me voy a topar en el camino pero siento que eso puso en el tapete algo muy importante, que es que si los hombres tienen parejas más jóvenes y se ve normal, ¿por qué las mujeres no pueden tener a alguien más joven? Me gustó porque muchas mujeres se identificaron, aunque también me hicieron mucha gracia los memes que hacían.

Los memes de Ítalo no se hicieron esperar. Cortesía.

-¿Cada cuánto se lo recuerdan ese capítulo?

Vieras que no tanto, de vez en cuando me dicen lo de ‘grandote’, pero siento que fue algo como de un par de semanas y ahí quedó. Yo creo que fue una metida de patas para que se viniera una gran bendición para nosotros.