Se cumple un mes del fallecimiento de Gerardo Zamora: “El luchador que unió al país”

Este viernes se cumple un mes del lamentable fallecimiento del periodista Gerardo Zamora, el cual conmovió a todo un país, que se identificó de principio a fin con su lucha, positivismo y ganas de disfrutar el tiempo que tuviera en esta tierra.

La Teja estuvo muy cerca de la familia y en constante comunicación desde que nos enteramos que Gera padecía de un tumor meningioma en su ojo derecho, que se fue prolongando por todo su rostro.

Cada vez que había una nueva complicación o una buena noticia, tanto el comunicador, como su esposa, Ginnés Rodríguez, nos contaban a detalle lo que estaba pasando, nunca ocultaron ni se molestaron porque quisiéramos informar lo que ocurría con él.

Fue el pasado miércoles 5 de abril, en plena Semana Santa, cuando este periodista recibió un mensaje de WhatsApp, cerca de las 11 p. m., comunicándome que Gerardo había muerto.

De inmediato, le escribí a mi compañera Sylvia Núñez para ver si ella tenía alguna información más y en efecto, ella también había recibido otras llamadas de personas cercanas a la familia que lo confirmaban.

Sin duda, un golpe durísimo para todos, incluso para nosotros, pues como comenté anteriormente, la familia Zamora Rodríguez siempre estuvo atenta a nuestras llamadas y mensajes en el proceso de la enfermedad.

El funeral Gerardo Zamora estuvo a reventar. (Jorge Castillo)

Publicamos la nota en las redes sociales y terminamos de comprobar el gran cariño que le tenía el pueblo costarricense a Gera, pues los mensajes de dolor y solidaridad con la familia inundaron la web. Por un momento, las críticas y las broncas quedaron atrás y todo el país se unió para sentir el dolor de la familia.

Al día siguiente, Jueves Santo, me tocó ir a la vela y aunque pensaba que mucha gente estaría en la playa o disfrutando del tiempo libre con los suyos, me encontré un llenazo a reventar.

Allí estaba Ginnés Rodríguez, quien en medio de su dolor abrazaba a cada una de las personas, conocidas y otras que nunca había visto, que llegaban a darle el pésame, incluso ella las terminaba consolando.

Hubo que esperar tres días más para darle el último adiós al periodista, ya que como uno de sus hermanos le describió a este medio, hizo una “Gerardada”, al morir en un día que forma parte del “Triduo Pascual”, que es el periodo de tiempo en el que la liturgia conmemoran la Pasión, Muerte y Resurrección de Jesús de Nazaret y por ende no habían ni iglesias ni padres disponibles para celebrar la misa.

Aun así, esa despedida fue inolvidable, con la iglesia Inmaculada Concepción de Heredia, donde no cabía una persona más, al punto que muchos tuvieron que esperar afuera para ver el ataúd y simplemente mandarle buenas vibras a la familia. Nunca antes había visto tanta gente en una iglesia.

Sin ánimos de nada, Ginnés agradeció el cariño y la fuerza que le dieron todas esas personas en esos duros momentos.

Marcelito estuvo en todo momento cerca del ataúd de Gerardo Zamora. Foto: Jorge Castillo.

Poco a poco

A pesar del gran amor que le demostraron en mi vida, tanto Rodríguez como sus hijos tienen que salir adelante y honrar la memoria del papito.

Hace unas semanas Ginnés se reincorporó a Informe 11 y si bien en muchas ocasiones se le ve con el corazón triste, saca fuerzas para hacer su trabajo de la mejor manera.

A ella y a su hija Luciana se les vio disfrutando del concierto de Camilo, hace unos días y haciendo vida normal.

Siempre que puede, en sus redes sociales, recuerda con cariño alguna fecha, anécdota o enseñanza que le dejó su marido.

“Para mí no hay mejor motor que el abrazo de mis hijos en la mañana o cuando llegan felices de la escuela y les digo: ‘ellos están felices, hoy tuvieron un lindo día, ¡vamos bien!’, aunque eso no significa que no estemos en una montaña rusa de emociones”, dijo en una reciente conversación que tuvo para un marca.

Sin duda que el dolor está, pero los recuerdos buenos y bonitos prevalecen en la familia, que supo cómo llevar sus preocupaciones y miedos, de la mano con la inspiración y el buen ejemplo hacia los demás.