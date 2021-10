Se cumplen dos años del día en que le cambió la vida al periodista Sergio González

Sergio González hoy vive un momento muy feliz. Cortesía. Sergio González hoy vive un momento muy feliz. Cortesía.

A pesar de que asegura no le hace bueno recordarlo, el periodista de Multimedios Sergio González sabe que octubre siempre será especial para él.

El 6 de este mes se cumplieron dos años desde que le dijeron que padecía cáncer testicular.

“Recuerdo que salí de la sala de radiología y me lo dijeron, estaba con mi mejor amiga, Maureen Vindas, y tuve que salir a decirle a mis papás, yo estaba en blanco, ni siquiera me pude vestir”, señaló.

Sergio se dio cuenta de la pelotita que tenía en un viaje que hizo a Limón, al principio no le dio importancia porque pensaba que era una hernia, por eso su sorpresa fue mayor al enterarse que debía llevar tratamiento inmediato contra la enfermedad.

“Generalmente esto no causa dolor, era una pelota dura y que no se movía. Después de eso me hicieron la cirugía y a los veinte días se dieron cuenta que era un cáncer muy agresivo, estaba comenzando, pero había que ponerle quimioterapia”, afirmó.

El momento más rudo fue cuando se vio sin pelo, un poco más débil de lo normal y con una vida por luchar.

Sergio González hacía ejercicio en medio de la quimioterapia. Cortesía Sergio González hacía ejercicio en medio de la quimioterapia. Cortesía

Para el comunicador, la red de apoyo que tuvo fue fundamental en su pelea contra el cáncer, incluso en momentos en los que creía que no lo iba a lograr.

“A mí el cáncer me agarra en una etapa muy dura porque mi amiga María del Mar Umaña se enferma casi al mismo tiempo que yo y ella falleció después de luchar, yo tuve la ventaja de que me lo detectaron cuando estaba iniciando, pero uno nunca pierde el miedo. Cuando yo me vi como estaba, me derrumbé al verme al espejo, pero agarraba fuerzas y me ponía a hacer ejercicio, con quimioterapia”, agregó.

A dos años de haber pasado ese mal trago, Sergio se siente feliz, agradecido y motivado por todo lo que ha logrado en este tiempo.

“Estoy superpochotón, a mí el habla me afectó y se me borraron muchos recuerdos, poco a poco mi mamá, que es profesora de enseñanza especial, me ayudó a recuperarme. Ahorita me siento muy feliz, con un trabajo que amo, que me abrió las puertas y que ha sido una plataforma para mí para cumplir sueños, por eso le agradezco mucho a Multimedios y al caballero de oro, como yo lo digo, José Eduardo García, que me han apoyado como nunca”, añadió Sergio.