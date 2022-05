“Se enoja cuando le hago preguntas incómodas con respecto a su pasado”

“Dudo mucho de mi novio, no puedo decir que él haya hecho algo, pero no siempre es la misma persona y a veces es frío y callado, sobre todo cuando le hago algunas preguntas incómodas con respecto a alguna amistad o de su pasado. Cuando le pregunto se molesta y no dice nada. Esto nos causa muchos problemas y él dice que me invento cuentos en la cabeza. Me pregunto qué es lo que está ocultando”.

1. Habría que conocer más a fondo el contexto, pero esta parte de su consulta llama la atención: “yo dudo mucho de mi novio”. Pareciera que el factor de tensión es su interpretación de las respuestas que él da a partir de sus cuestionamientos, pero ¿realmente el problema es de él?

2. Ciertamente pueden surgir cosas en una relación que deben ser habladas y confrontadas para establecer claridad, pero cuando se da paso a una comunicación que está orientada a la búsqueda de la validación de su forma de ver, pensar, sentir y analizar las cosas, sin tomar en consideración el criterio de la otra persona como un eje de desarrollo para una conversación equilibrada y proporcionada, las cosas se complican. Esto provoca un círculo repetitivo y poco productivo que podría llevar a su novio a este patrón de cambios que usted describe.

3. Partir del principio de la duda, la desconfianza, por encima de los hechos, debe llevarla a revisar si sus posiciones son objetivas, productivas, si tienen fundamento o si es una proyección de algún tema no resuelto que la lleva perpetuar esta línea de pensamiento y estructura de comunicación.

4. Toda comunicación constructiva parte de los hechos, tiene un porcentaje de escucha para comprender y no para juzgar, si esto se negocia y se plantean las cosas, se pueden crear acuerdos, pero si hay un sesgo en la percepción y en la interpretación puede que la comunicación sea improductiva y se crean estos ciclos de enojo, silencios y evasión, lo cual no necesariamente tiene que ver con la confianza sino con una estructura de comunicación poco funcional. Usted debe hacer una revisión a profundidad y quizá hacer terapia.