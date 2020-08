“Me considero una persona muy segura de mí misma, pero estuve en un noviazgo durante varios años con una persona muy extraña. Siempre se enojaba y me dejaba de hablar, yo le preguntaba que qué tenía y me decía: ’usted sabe por qué”. La verdad no tenía ni la menor idea, no soy de pelear, gritar, molestar y ni soy celosa, más bien soy una mujer chineadora, pero él siempre me decía que yo era la que le hacía la vida imposible. Pasaron muchos años así hasta que me cansé”.