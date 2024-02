Se filtra video de bronca de dos famosos mexicanos en la que casi terminan hechos un puño

Lupillo Rivera y Alfredo Aldame tuvieron un encontronazo. Captura

La Casa de los famosos se convirtió en el campo de batalla entre el cantante Lupillo Rivera y el actor Alfredo Aldame tras la gala de eliminación del pasado lunes 19 de febrero.

Y es que ambos artistas protagonizaron tremenda pelea, la cual estuvo cargada de fuertes insultos y amenazas que de no ser por otros miembros de ese reality, la cosa hubiera terminado feo.

Aparentemente, la bronca inició luego de que el actor colombiano Gregorio Pernía regresó a la casa, algo que molestó a Adame, a quien le pareció que el colombiano era incongruente, pues había afirmado que tenía toda la intención de abandonar el proyecto.

Muchos de los seguidores del programa no entendieron el contexto de la pelea, pues hubo un momento que la transmisión fue suspendida.

Según varios internautas apuntan a que Alfredo insultó primero a Pernía, a su esposa e hijos, fue ahí cuando entonces Lupillo intervino y defendió al colombiano.

“Es un pendejo ese wey, con quien quieras de esa gente, le pongo en la madre al cabrón, le pongo una putiza a él y a los que quieras. Si de poder a poder se trata y allá afuera, pues vamos a ver quién tiene más huev... Es un pinche naco, eso es lo que es”, fue la reacción fúrica de Adame contra Rivera.

Y aunque la pelea fue de puros insultos, varios participantes del reality intervinieron para evitar que llegaran a golpes.

“A mí no me está envolviendo. Ese señor es de lo peor del planeta”, expresó Lupillo.

Pelea completa ( Sin Censura)

El ex de Belinda, después de lo sucedido, se refirió al tema y dijo: “Las ofensas a mi madre no las perdono. Y la venganza es un plato frío. Si no me puedo vengar aquí, en la casa, me voy a vengar afuera. Y eso apúntalo allí, si ustedes quieren hacer un reporte a la policía para cuando pase la venganza no batallen para buscar al culpable para que sepan que fui yo”.

Esta declaración ha causado una ola de comentarios divididos entre los internautas, quienes apuntan que es un show montado, y otros señalan que el cantante tomará venganza.