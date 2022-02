“Conocí a una persona hace seis años, tuvimos una relación muy bonita y luego decidimos vivir juntos. Llevábamos cuatro años y de un momento otro me dijo que no se sentía bien, que no superaba el dolor de sus hijos y se fue para volver con su expareja, con la cual al final nunca funcionó. Durante un año no supe absolutamente nada de él y acaba de regresar, me buscó y me dijo que tiene 15 días de haber terminado otra vez con su esposa y que está listo para intentarlo conmigo. No sé qué hacer”.

1. Bueno, cuando no sabemos qué hacer, el primer paso es no precipitarse a tomar decisiones al calor de las emociones. Eso es fundamental porque cuando nos sentimos presionados y tomamos decisiones sin certeza, cargados de contradicción, puede que tracemos la ruta equivocada.

2. Ahora, puede que haya afecto por esta persona, pero de una u otra forma la decisión no debe pesarse solo sobre la propuesta que él le está haciendo, sino también sobre su propio proceso. ¿Qué aprendió de usted en este proceso?, ¿realmente usted desea volver?, ¿logró cerrar el ciclo?, ¿cómo está su proceso de duelo? Debe hacer un análisis muy profundo porque su opinión y su posición en este proceso tienen que estar basados en hechos, de forma tal que puedan tomar decisiones procurando el mayor equilibrio emocional.

3. Hay momentos en los que el afecto no alcanza, los recuerdos de tiempos pasados, cargados de emociones positivas, eventualmente nos hacen pensar, soñar y aspirar que las cosas pueden funcionar, pero antes de tomar decisiones a largo plazo, es importante analizar el fondo sobre el cual estamos construyendo un posible nuevo proyecto de pareja.

4. No se trata de decir que no o precipitarse a un sí, se trata de analizar a profundidad qué es lo que usted realmente quiere, basada en una historia, donde las aspiraciones que no concuerden con la realidad pueden crearnos distorsiones emocionales que nos llevan a dibujar escenarios, cuyo fundamento podría ser muy frágil. Analice esto a fondo, quizá sea el momento de buscar ayuda y poder avanzar.