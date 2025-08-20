Se inunda la cabina de una las radios más escuchadas del país y su locutor pega el grito al cielo

Héctor Vega contó la terrible situación. captura (captura /captura)

Las transmisiones de la radio 959 tuvieron que apagarse de golpe luego de que un inesperado calvario dejara inutilizado el espacio de trabajo de varios locutores.

“Esta tarde (de martes) se volvió a inundar el edificio de Cadena Radial Costarricense”, dijo el locutor Héctor Vega.

El comunicador, por medio de su cuenta de Instagram, manifestó que la situación ya había ocurrido a inicios de mayo y, aunque se tomaron acciones conforme avanzaba la obra, este martes, con el intenso aguacero que cayó, no estaban preparados para prevenir algo que ya había sucedido.

“Al frente están haciendo una ampliación del manejo de aguas. La primera vez que sucedió se habló y se tomaron ciertas acciones, pero hoy (martes) no estaban listos para prevenir algo que ya había ocurrido”, agregó.

Vega, en el video que compartió, se ve a algunos de sus compañeros encima de los escritorios para no mojarse, ya que todas las oficinas tenían cierta altura de agua.

“Es una situación que vivimos una vez más, motivo por el que estuvimos fuera”, dijo.

Así quedaron las instalaciones de la radio a inicios de año. Captura (captura /captura)

Héctor Vega contó que la situación se dio por un descuido.

El locutor agregó que lo que les sucedió no fue un accidente, sino un descuido, y había que llamarlo como tal.

“Lamentablemente, no es una cosa que solo pasa aquí. Sabemos que cuando hacen obras no se toman detalles como estos y terminan siendo terribles. Hoy vemos la radio de nuevo inundada y más equipos perdidos, la humedad, muebles que se siguen dañando. Es un descuido de obra pública y termina uno aquí con el agua hasta las rodillas”, detalló.