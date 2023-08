¿Se irá Melissa Durán de Multimedios para presentar La rueda de la fortuna?

La presentadora y periodista Melissa Durán también es empresaria. Fotografía: Cortesía. (GOULDPHOTOGRAPHY)

Melissa Durán será la nueva presentadora de La rueda de la fortuna, programa que se dejó de transmitir el sábado pasado por canal 7 y que tiene como nueva casa canal 13.

La comunicadora trabaja actualmente como presentadora del noticiero Telediario, de Multimedios, por lo que en La Teja conversamos con ella para preguntarle si seguirá en el canal de Sabana Sur o se va para asumir el nuevo reto profesional.

“Sigo con el noticiero (en Multimedios). No hubo ningún problema en estar en ambas televisoras, por fortuna, porque era algo que tenía que valorar, que el horario no afectara en ninguno de los dos proyectos; pero los horarios no chocan porque en Telediario estoy entre semana y el programa (La rueda de la fortuna) es los sábados”, explicó Meli.

En sus redes sociales, Melissa Durán anunció este lunes sobre su nuevo proyecto.

Fue este lunes por la noche cuando se conoció que ella acompañará a Arie García, el otro presentador, en el programa de la Junta de Protección Social, que antes presentaba Thais Alfaro.

Meli contó que cuando le hicieron la propuesta de ser presentadora de La rueda de la fortuna, hace unos 22 días, no lo pensó dos veces y su respuesta fue que sí, porque el espacio la saca de su zona de confort al plantearle un reto distinto frente a las cámaras.

“Hasta cierto punto era algo que yo quería, que necesitaba, porque son muchos años en noticias, y voy a continuar en noticias, pero tener esa posibilidad donde pueda ser yo, esa libertad y compartir con la gente, me ilusionan mucho”, afirmó Durán a La Teja.

Asimismo, mencionó que “... este tipo de formatos son lindísimos y reúnen eso (ser ella misma y compartir con la gente) y ese reto de hacer algo distinto. Es un programa que crecí viendo”.

Sobre cómo se concretó su fichaje, la guapa comunicadora resumió que la llamaron hace 22 días de canal 13 informándole que esa televisora iba a participar en la licitación pública para quedarse con la transmisión del programa y la querían como conductora.

Como el 13 ganó la licitación, Meli entró al programa y ahora está dele que dele viendo las transmisiones anteriores para agarrarle el pulso a su nuevo proyecto profesional.

Durán también está muy contenta de compartir cámaras con Arie García, con quien nunca ha trabajado pero que sí conoce porque él estuvo en un proyecto de una entidad financiera que se transmitió por Repretel hace años, cuando ella trabajaba en el noticiero del 6.

Meli debutará en La rueda de la fortuna este sábado 5 de agosto.