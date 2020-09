“Llevo más de 10 años en una situación muy difícil con mi pareja, una persona de mal carácter, para nada detallista y que me causa muchos problemas a mí y a mi familia. Nos hemos separado tantas veces y él siempre regresa y yo lo recibo, me dice que quiere cambiar, pero en realidad no es así. Recientemente le dije que ya no puedo más, pero él dice que no me va a dejar y que entienda que yo soy de él. Ahora tiene metido en la cabeza que yo ando con alguien, está controlándome todo el tiempo, me persigue, me cela, tengo una fuerte sensación de miedo”.