“Se me hace muy difícil pensar en vivir sin esta persona a mi lado”

“Estoy convencido que no me conviene estar con la persona con la que estoy, pero tengo tanto apego, que pensar en vivir sin esta persona a mi lado se me hace muy difícil. Aunque la paso mal y tampoco soy feliz, sigo creyendo que las cosas podrían estar mejor, pero lamentablemente mi pareja no pone de su parte”.

"Sigo creyendo que las cosas podrían estar mejor pero mi pareja no pone de su parte”, cuenta el lector. "Sigo creyendo que las cosas podrían estar mejor pero mi pareja no pone de su parte”, cuenta el lector.

1. Ciertamente hay procesos de relación de pareja que tienen muy clara y marcada la convivencia disfuncional, esto hace que el día a día sea muy complejo. Hay muchísimos niveles en este sentido, pero la vía es resolver o evaluar si es sano estar ahí o no. No obstante, por razones más de orden personal hay quienes, a pesar de las complicaciones que no se resuelven, insisten en sostener relaciones a pesar de la carga emocional negativa que les genera el día a día.

2. Cuando una persona logra identificar que está en una relación con una carga disfuncionalidad importante, que crea insatisfacciones a múltiples niveles, pero se sostiene ahí por miedo al desapego, requiere tomar conciencia a profundidad de este proceso y reconocer que requiere ayuda terapéutica para trabajar en procesos de autoafirmación que le permitan el establecimiento de soluciones respecto a este ciclo de dolor del que no se logra salir.

3. Cuando una relación tiene una convivencia problemática se corre el riesgo de estar en círculos de violencia a múltiples niveles y, desde ninguna perspectiva, se justifica permanecer en una situación que solo causa dolor.

4. Frente a una realidad donde siente que se han agotado las vías de solución, pero el apego es la norma, para permanecer en una relación se requiere un trabajo de desarrollo personal para romper precisamente estos círculos que lo atrapan en situaciones que solo causan dolor. Le toca analizar esto y empezar a tomar decisiones para mejor este pensamiento para su propio beneficio.