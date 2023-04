Se nota que Verónica González no quiso calentarse la cabeza con tener lejos a su ahora exnovio

Jesse del Valle está muy bien acompañado en su paso por el CEA de Televisa. Instagram.

Ya son varias semanas desde que la exmiss Costa Rica Verónica González anunció su ruptura con el que fue su novio por un año, Jesse del Valle.

Desde entonces, cada uno ha dado sus razones, dejando como motivo principal la distancia, debido a que ella se quedó en nuestro país y él se fue a estudiar al CEA de Televisa.

Precisamente, algunas publicaciones que ha hecho él desde allá, darían una luz del por qué no quisieron ni siquiera intentarlo.

Y es que, no sería nada raro que Verónica no haya querido calentarse la cabeza y tener que ver o imaginar a la distancia lo que estaba haciendo o con quién está el que fuese su galán.

Un ejemplo de eso es una publicación que hizo en Instagram durante la semana anterior, en donde aparece rodeado de tres chicas de muy buen ver.

No queremos decir que tenga algo con ellas o que quieran tenerlo, sin embargo, las personas que han estado en relaciones a distancias saben que por más amor y seguridad que se tenga en el otro, siempre el diablillo de la desconfianza se activa y quizá, Vero, al ver que su ex es de tan buen ver y tan simpático, mejor no quiso calentarse la cabeza y optó por dejarlo ir.

La guapa además aprovechó para despejarse la mente a Miami, Estados Unidos, donde se encontró con un viejo amigo.