“Se perdió antes de Semana Santa y apareció diciendo que andaba en un retiro”

“Estaba saliendo con un muchacho y me gustaba mucho, pero nos habíamos visto muy poco por temas de horarios. Antes de Semana Santa se perdió, rompió toda la comunicación y apareció el Domingo de Resurrección. Me dijo que esos días él suele desconectarse de todo y le creí, pero me di cuenta que se fue para la playa con unos amigos, lo confronté, me dijo que andaba en un retiro y que no tiene que darme explicaciones. Me trató muy mal y luego me escribió pidiéndome que lo perdonara, que me ama y que él no hizo nada malo”.

"Se enojó, me trató muy mal y el mismo día me volvió escribir diciéndome que lo perdonara, que me ama, pero que tiene miedo que no entienda que él no hace nada malo”, cuenta la lectora.

1. En cualquier etapa de una relación, sea en una etapa inicial o ya instaurada, la comunicación, la claridad, la transparencia y la honestidad son fundamentales para su desarrollo, pues en la claridad se establecen acuerdos, se planifican los espacios y se posibilita definir el marco de una relación. Sin una clara comunicación difícilmente el afecto madura.

2. El tema de fondo es claridad y ausencia de planificación sobre cómo van a llevar una relación desde las primeras etapas. Si él no tiene anuencia a reconocer el efecto de su conducta en la otra persona, esta posición genera muchísima contradicción y muchos cuestionamientos.

3. Seguir o no será su decisión, pero si algo es confuso, poco claro, genera una sensación de dudas y contradicciones, van por un camino un poco nublado. Usted tiene derecho a elegir si esto es lo que quiere en su vida.

4. Asumir una relación no implica la anulación del espacio personal, máxime que ustedes están en etapas iniciales, pero en virtud de lo que se está construyendo se requiere actuar de forma respetuosa, mediante una comunicación abierta.

5. Todo proceso de relación tiene que pasar por el filtro de la comunicación constructiva y propositiva, que es la vía que permite su consolidación en el tiempo, de no ser así, el conflicto es la norma y desde esta perspectiva se hace difícil pensar en una curva de estabilidad emocional.