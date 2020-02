“No hay forma de que mi esposo y yo podamos ponernos de acuerdo. Para él, primero está su familia antes que la nuestra; constantemente corre por ellos y asume gastos que no le corresponden y para la casa no, aunque tenemos los gastos divididos, a veces, me toca a mí pagarlo prácticamente todo porque el cubre las necesidades a su familia, yo ya me cansé de todo esto”.