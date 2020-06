“Estuve saliendo con un muchacho y sentí que teníamos mucha química, que nos estaba yendo muy bien, pero resulta que de un momento a otro se alejó y cambiaron las cosas. En estos días me dijo que está interesado en otra persona, entonces le hice un pleito horrible y me di cuenta que actúe mal. Ahora me tiene bloqueada por todos lados y quiero buscarlo para decirle que piense bien las cosas y que nos demos una oportunidad”.