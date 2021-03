“Creo que cometí un grave error, porque durante muchos años fui una persona muy dependiente de mi pareja (mandados, administración de la casa, mi propio dinero). Él siempre me pidió que fuera más independiente y yo creía que era porque no tenía interés. Hasta que llegó el divorcio me di cuenta que yo era como una hija para él, pero cuando me hablaba de independencia me molestaba y hacía berrinches. Lo he buscado, le he dicho que entiendo todo y que me dé una oportunidad, pero él dice que se desenamoró y que lo deje en paz”.