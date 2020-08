“Cuando uno vive lleno de resentimientos y heridas del pasado, ¿cómo puede hacer para que no le afecten?. Estoy con un muy buen muchacho, pero no me ha ido tan bien, como en otras relaciones. Creo que le estoy fastidiando con celos tontos y berrinches de mi parte. Lo peor es que me doy cuenta y siento que se está cansando”.