“Sé que mi ex está con alguien más, pero quiero buscarlo”

“Hace como tres años terminé una relación de pareja. Reconozco que fui muy celosa y difícil, tenía muy mal carácter y mi ex se cansó y se fue. Hice muchos cambios en mi vida y siempre me quedó esa sensación de que las cosas pudieron haberse arreglado si hubiera tenido más paciencia. Quiero buscarlo, sé que está con alguien más, pero veo las fotos que publica y siento que él no está bien, me parece que no me ha olvidado”.

1. Creo que lo que debería buscar es un profesional en psicología que le ayude a manejar sus emociones y a ubicarse, esto es importante que lo analice a fondo, porque pareciera ser que usted tiene una visión única sobre una realidad que implica a otro ser humano.

2. En esta descripción que hace reconoce que él la terminó porque su carácter en aquel momento o el manejo de sus emociones no era el mejor, no obstante, hoy dice a la vez que él pudo haber sido más paciente, ¿le parece que este enfoque explica toda la situación?, ¿le parece qué toma en consideración todas las aristas del tema?

3. Buscar o no a su expareja es algo que usted tendrá que decidir, pero tome en consideración de que hay una realidad, tres años de ruptura pareciera ser por lo que cuenta que él no se comunica y que es usted la que insiste. Él tiene una nueva vida, él tiene derecho, no sólo de vivir esta vida sino que también tiene derecho a no ser perturbado o molestado por el análisis de las conclusiones de otro ser humano, que pareciera que se siente en la libertad de intervenir el espacio psicológico del otro, es ahí donde creo que tiene una oportunidad de mejora para hacer una revisión a profundidad y ojalá una revisión terapéutica.

5. El crecimiento personal está asociado a nuestra capacidad de poder mirar las cosas objetivamente, de entender desde dónde nosotros nos permitimos ver la vida, no podemos funcionar desde impresiones subjetivas o parciales, y menos afectar la historia de vida de un ser humano a partir únicamente nuestros deseos y aspiraciones. Le recomiendo buscar ayuda.