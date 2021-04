“Me siento desconectada de mi esposo, aunque tengo que reconocer que él ha hecho muchísimos cambios positivos pero me dijo que ya no puede seguir así y me pidió el divorcio. Ese día lloré muchísimo y le pedí que no se fuera, pero yo soy fría, cortante y distante por lo que él insiste que no puede seguir así. Yo sé que no lo quiero, pero no lo quiero soltar”.