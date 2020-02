“Sigo pegada en una relación y sé que no me conviene, sé que sale con varias personas a la vez. Él me dice que no está listo, pero que yo soy la persona más importante de su vida. Casi nunca nos vemos, nunca tiene tiempo, pero en cambio sale con otras personas y para ellas sí tiene tiempo. Lo que pasa es que él es muy cariñoso conmigo y llevamos casi un año en las mismas, nada que me define qué es lo que quiere hacer, él dice que el amor nace solo”.