¿Se rapó periodista de Repretel luego del campeonato 31 de Liga Deportiva Alajuelense?

El periodista de Repretel e integrante del programa humorístico Pelando el ojo, Cristian Tristán, tiene a medio mundo hablando luego de que en las redes sociales del espacio radial publicaran una imagen en la que aparece pelón y vestido con una camiseta de Liga Deportiva Alajuelense.

La fotografía fue compartida este lunes en el Instagram oficial de Pelando el ojo, programa de radio Monumental, y de inmediato levantó sospechas, risas y dudas entre los seguidores.

Cristian Tristán es ficha de Repretel en programas como Giros, de canal 6, o Pelando el ojo, de Monumental. Fotografía: Instgagram Cristian Tristán. (Instagram/Instagram)

“Tristán cumplió”

El posteo que encendió la conversación fue claro y directo.

“Tristán cumplió. Se puso la camiseta de Liga Deportiva Alajuelense y se rapó”, se lee en la publicación, la cual suma decenas de comentarios cuestionando si el comunicador realmente se despidió de su melena.

Y es que no es para menos: Tristán es aficionado del Saprissa, por lo que muchos asumieron que se trataba de una apuesta relacionada con el campeonato número 31 de los manudos.

Cristian no confirma… pero tampoco niega

Aunque La Teja le consultó directamente si efectivamente se rapó, Tristán fue cuidadoso y evitó dar una respuesta contundente.

“En la foto en las redes de Pelando el ojo me pueden ver sin pelo y con la camiseta de la Liga. La apuesta original era la camiseta y hasta la usé en el programa; lo de raparme lo sumé vacilando, pero es exclusivo para las redes sociales de Pelando el ojo”, explicó el periodista.

Además de su trabajo en el programa radial, Cristian también forma parte del equipo de Giros, la revista matutina de canal 6.

Cristian Tristán sorprende a sus compañeros de Pelando el ojo

La apuesta no tenía que ver con Saprissa

El comunicador dejó claro que la supuesta apuesta no estaba relacionada con una derrota del Saprissa frente a la Liga en el clásico disputado el sábado anterior en el Alejandro Morera Soto.

“No tenía nada que ver con ganarle a Saprissa. Hace unas semanas Joseph Joseph nos visitó en Pelando el ojo y nos llevó a todos camisetas de la Liga; como yo soy saprissista, pensaron que la había regalado, pero la guardé porque me pareció un gran gesto; entonces les dije que sí la tenía y que si la Liga era campeón, me la ponía. Esa era la ‘apuesta’ original”, detalló Tristán.

Eso sí, fue enfático en que su cabello nunca estuvo en juego.

¿Montaje confirmado?

Aunque Cristian sigue jugando al misterio y no aclara si anda o no estrenando look, fuentes de La Teja dentro de Repretel confirmaron que todo se trata de un montaje y que el periodista conserva su cabello intacto.

Cristian Tristán cumplió, dice Pelando el ojo en esta imagen donde muestra al periodista sin pelo. Fotografía: Instagram Pelando el ojo. (Instagram/Instagram)

La única parte real de la historia es la camiseta rojinegra, la cual sí se puso y modeló, cumpliendo así con la “apuesta” original.