“Se trajo a vivir con nosotros al hermano que tiene problemas de alcohol y consumo de marihuana”

“Mi pareja tomó la decisión de traerse a vivir con nosotros a su hermano, porque él tiene muchos problemas con la mamá. Él tiene 27 años, no trabaja, tiene problemas de alcohol y consumo de marihuana. Ella tomó esa decisión sin consultarme y se han dado muchas complicaciones o pleitos porque él es una persona difícil y mete gente a la casa a consumir. Le pedí que analizáramos la situación, que tomemos decisiones en conjunto y ella me dijo que si yo no estaba de acuerdo me podía ir, y efectivamente me fui. Somos novios viviendo juntos, pero no puedo con esto, igual trato de buscarla para hablar con ella, pero dice que entre el hermano y yo no hay punto de comparación, que a ella le tocó esa cruz”.

"Ella tomó esa decisión sin consultarme y se han dado muchas complicaciones o pleitos porque él es una persona difícil y mete gente a la casa a consumir", cuenta el lector. "Ella tomó esa decisión sin consultarme y se han dado muchas complicaciones o pleitos porque él es una persona difícil y mete gente a la casa a consumir", cuenta el lector. (JOHN DURAN)

1. Ante cualquier situación que tengamos que enfrentar en la vida, en un mundo ideal, tenemos que tener una posición de apertura, que nos permita un diálogo conciliatorio en procura del bienestar de todas las partes involucradas, en el tema que sea

2. Pero cuando estos procesos son manejados desde una posición rígida, limitando las posibilidades de conciliación, ya que pareciera que una de las partes dice “esto es así”, sin abrir posibilidades de escucha y compresión, las alternativas son realmente limitadas. Esto se convierte en un criterio para analizar a título personal: ¿Qué acciones se deben tomar?

3. Pareciera que ella tiene una posición, en la que no hay alternativa, ella asumió al hermano sin considerar el impacto que esto tiene en la relación, y sin cambios en esta posición, es muy posible de que usted tenga que empezar a evaluar la viabilidad de dicho proceso de relación de pareja en su vida.

4. Es muy duro que lo pongan a uno contra la espada y la pared, no tiene mucho sentido que nos hagamos esto, pero es momento de tomar los hechos, analizar las cosas y si todos los esfuerzos por lograr una comunicación objetiva han sido infructuosos, esto se transforma en una realidad, sobre la cual se deben tomar decisiones. Comprendo lo difícil de la situación, pero creo que llegó el momento de que usted también analice el impacto de todo esto en su vida y a partir de ahí trace un camino personal de desarrollo.