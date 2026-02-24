Se va Mario Méndez, uno de los locutores más queridos y sonados de radio Columbia

Mario Méndez Castro tiene 40 años de estar en radio Columbia. (redes/Facebook)

Una de las voces más queridas y reconocibles de la radio costarricense está a punto de dejarse de escuchar en el dial.

Mario Méndez Castro, histórico locutor y productor de radio Columbia, anunció su retiro definitivo luego de 56 años de carrera, 40 de ellos ligados a la que considera su segunda casa, la 98.7 FM.

“¿Qué estás tomando?“, le pasan preguntando los periodistas deportivos en cada transmisión, frase que será una de sus más recordadas por siempre: ”Cafecito Rrrrrrey".

La noticia de su retiro la dio a conocer durante la transmisión del clásico nacional entre Saprissa y Alajuelense, partido que también marcó su última participación en este tipo de encuentros.

“Es el instante de tomar un poco de descanso y las cosas con más calma”, expresó con la serenidad que siempre lo ha caracterizado.

Méndez recordó que, aunque ya estaba jubilado desde hace 13 años, don Rolando Alfaro le permitió seguir activo en la emisora. Sin embargo, aseguró que llegó el momento de cerrar el ciclo y dedicarle más tiempo a su esposa, sus hijos y a su vida personal.

Mario Méndez Castro, locutor de radio Columbia, es quien se encarga de leer los comerciales en una transmisión deportiva. (redes/Facebook)

Último gran día

El locutor comercial agradeció a sus compañeros, a los directores del área deportiva y, sobre todo, a los miles de oyentes que lo acompañaron durante décadas.

Según anunció, su último día en la emisora será el próximo 12 de marzo.

El pasado 13 de febrero en el Día Mundial de la radio escribió en su FacebooK: “En tiempos de cambio, crisis o celebración, la radio siempre está presente… evolucionando, adaptándose y manteniendo viva la magia de la palabra, mientras exista una historia que contar y un oyente al otro lado, la radio seguirá viva".

Se va una leyenda del micrófono, un maestro de generaciones y el hombre cuya voz inmortalizó miles de anuncios que no pasaban desapercibidos en medio de un partido de fútbol. “¿Qué estás tomando, Mario?“.