Se viene concierto cristiano gratuito con Marco Franco

Marco Franco ofrecerá un concierto este 4 y 5 de mayo en Auditorio Lifehouse, en Cipreses de Curridabat. Cortesía

El cantautor nacional Marco Franco presentará su nueva producción musical en el marco de un concierto gratuito que ofrecerá los días 4 y 5 de mayo.

“Salmos del Siervo” es el nombre de su nuevo disco, el cual viene cargado de canciones de reflexión y con un claro mensaje, que hay un Dios de amor para todos.

“Respirar”, “Luz y vida”, “Inter blues”, “Tus mejores días” y “Desciende”, son parte de los once temas que trae al álbum.

“El disco cuenta la fidelidad de Dios, de ese Dios que siempre ha estado ahí, en cada parte de mi historia y me sostiene para seguir adelante, de ese Dios que me dice: ‘No te dejes vencer, limpia tus lágrimas, vive con pasión e inténtalo otra vez’. Aunque parezca locura elige vivir, que el valor no es ausencia de miedo, ¡el triunfo es intentarlo otra vez!”, dijo el cantante.

Marco Franco contó que estas nuevas canciones las presentará en el Auditorio Lifehouse, en Cipreses de Curridabat, donde dará un concierto en el que también interpretará sus otros éxitos musicales.

La entrada a este evento es gratuita; sin embargo, el cupo es limitado por eso solicita que quienes vayan a ir primero reserven su espacio al número de WhatsApp 8860-5050.

Además, Franco adelantó que este nuevo material estará a la venta a partir del 7 de mayo en todas las plataformas sociales suyas que aparecen como: @MarcoFrancoCr.

En el año 2007 Marco Franco instauró su ministerio Bohemia Espiritual, el cual sigue manteniendo al día de hoy para llevar un mensaje a través de su música y testimonio.

En el 2020 su disco “Íntima razón” fue nominado en la categoría religiosa de los Premios ACAM de Costa Rica. En el 2011 sacó “A tiempo” y en el 2015 su disco “Cedro & Acacia”.