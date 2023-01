Se vienen los Grammy 2023 y ojo a estas curiosidades

Beyoncé tiene nueve nominaciones. Foto: canal2tv.com

El evento anual que premia a lo mejor de la música en el mundo está cada vez más cerca. La entrega 65 de los Premios Grammy se llevará a cabo este 5 de febrero en la arena Staples Center de Los Ángeles.

La artista más nominada, con nueve candidaturas, es Beyoncé, pero por la alfombra y el escenario se espera también ver pasar a artistas como Harry Styles, Bad Bunny, Anitta y Rosalía.

La nueva edición se caracteriza por tener cambios curiosos en su estructura y aquí se los contamos:

Nuevas categorías: En total son 90 categorías las que premian a la música según su composición, sonido y otras consideraciones. Fueron votadas desde el 1° de octubre del 2021 al 30 de septiembre del 2022. Pero en junio del año pasado la Academia Nacional de Grabación de Artes y Ciencias, quien otorga este reconocimiento, anunció cinco nuevas categorías que se entregarán por primera vez este año.

“Compositor del año (no clásico)”, “Mejor banda sonora de partituras para videojuegos y otros medios interactivos”, “Mejor interpretación de música alternativa”, “Mejor interpretación americana” y “Mejor álbum de poesía de palabras habladas”, son los títulos de las categorías que se unen. Entre los nominados están Harry Styles y Adele como compositores y videojuegos como “Call of Duty” y “Guardianes de la Galaxia”.

Cambio de títulos: Hay 29 géneros considerados en los galardones, desde pop hasta la alternativa o R&B, pero este año dos categorías cambiarán de nombre y consideraciones:

El premio a mejor álbum hablado será ahora “libro de audio, narración y grabación de cuentos”. Para este premio antes se consideraba la poesía hablada, pero esta pasará a ser evaluada en la nueva categoría de “mejor álbum de poesía hablada”.

El galardón llamado “mejor álbum new age”, donde artistas como Enya y Pat Metheny han sido considerados, ahora será nombrado como “álbum new age, ambient o chant”. Entre los nuevos nominados están el guitarrista Will Ackerman y Paul Avgerinos.

Reconocimiento social: Para esta edición también se entregará un nuevo reconocimiento llamado “Premio al mérito especial a la mejor canción para el cambio social”. Será determinado por un Comité de Listón Azul y ratificado por la junta directiva de la Academia de Grabación.