Sebastián Yatra lanzó fuertes declaraciones con respecto a sus relaciones amorosas

Imagen de archivo. Foto de Jorge Castillo (Jorge Castillo)

Sebastián Yatra está dando de qué hablar y no para de recibir críticas luego de su participación en el podcast “A Solas Con...,” de Vicky Martín Berrocal. El cantante y modelo colombiano habló sin tapujos y dio fuertes declaraciones sobre sus relaciones pasadas y sobre el amor.

Una de las partes que más llamó la atención durante la entrevista, fue cuando el artista dijo que el tiempo máximo que duraba en las relaciones era de un año, por lo que Vicky le preguntó si era su tope, a lo que él respondió: Sí.

Y continuó diciendo el colombiano: “Pero me pasa que digo: Parce, si yo tuviese una relación de mucho más tiempo, no sé cómo lo puedo aguantar porque es que me darían ganas de ser infiel, me darían ganas, aunque esté enamorado de alguien, me darían ganas de estar con alguien más.

“Entonces, ¿cómo hago en una relación a largo plazo? Igual sí quiero estar con esta persona porque la quiero, pero, ¿cómo lo manejás? Porque estás como con esa dualidad de te quiero, pero igual ¡uy! Estoy de viaje y quiero tener esa libertad de que pase algo”, agregó el ex de Tini Stoessel.

Luego de eso, contó que cuando él está en una relación se tiene que limitar mucho y prefiere no hacer ciertas cosas como salir de fiesta para evitar que le guste alguien más que no sea su pareja y de esta manera evita fallarle, por lo que tiene que aguantarse.

Tini y Yatra terminaron su relación en mayo de 2020. Foto de archivo. (Tomada de internet)

“En este momento de mi vida, con el tipo de vida que tengo, tengo una forma quizás más abierta de pensarlo y no veo descabellado en algún momento tener una relación un poco más abierta o con más libertades, distintas a lo que venimos acostumbrados de nuestros padres”, opinó Yatra. También mencionó que la infidelidad no es una cosa del siglo XXI.

Estas opiniones de Yatra sobre la fidelidad y de sus relaciones no les agradó mucho a los seguidores, ya que los malos comentarios no se hicieron esperar en redes sociales y le están tirando con todo.

Actualmente, Yatra se encuentra soltero y está con un proyecto para ocupar la portada de Men’s Health España.