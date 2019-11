View this post on Instagram

Sabías que soy la voz de Jesper?! El personaje principal de #KLAUS la primera película animada de @netflix 🔥🎬🎅🏼🎄🎁 Te prometo que va a ser tu película FAVORITA de Navidad 🎅🏼🎅🏼🎅🏼❄️❄️❄️🎁🎁🎁😍😍😍☃️☃️☃️🎄🎄🎄✨✨✨ Desde que lugar del mundo la miras y que te pareció mi actuación? 🤪🤪👇🏻👇🏻🎅🏼🙏🏻