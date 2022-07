Seguidores de Daddy Yankee siguen sufriendo para poder comprar entradas

Daddy Yankee dará dos conciertos en el país en octubre y conseguir entradas ha sido todo un dolor de cabeza para muchos. Archivo

Los seguidores de Daddy Yankee ya están que tiran el tapón porque otra vez la tiquetera digital Publitickets.com está dando problemas y por eso no han podido adquirir su entrada para el segundo concierto del puertorriqueño en nuestro país.

La productora había anunciado que a partir del mediodía se habilitarían los 25 mil boletos para el concierto del 23 de octubre; sin embargo, luego dijeron que a la 1 p.m. y, al igual que ocurrió para la preventa del primer concierto (22 de octubre), lo que aparece es la advertencia de que el tiempo de espera es de... muchas horas.

Además, los que han logrado registrarse e ingresar se quedaron ahí estancados porque no aparece ni una foto, información del evento ni nada que diga dónde deben ingresar para comprar su entrada.

“Logré entrar, pero no me sale el concierto disponible, ¿a alguien más le pasa lo mismo?”, escribió una usuaria llamada María José Fonseca en el Facebook de la página oficial de la tiquetera.

Los que han logrado entrar a la página de la tiquetera no le aparece el evento para poder comprar la entrada. Captura

Este martes también se habilitaron dos puntos de venta físicos, en las tiendas Forever 21 de Multiplaza del Este y Multiplaza Escazú, pero ahí también hubo problemas.

A pesar de que se había anunciado que la venta iniciaría a las 10 a.m. muchos llegaron desde temprano a hacer fila y tuvieron que esperar su buen rato.

Uno de los que se quejó fue el bailarín brasileño e instructor de ejercicio Joa Paulo “JP” Olivato, quien llegó a hacer fila a la tienda y aseguró que la venta no inició a tiempo.

“Dijeron a las 10 a.m. empezarían a vender aquí en los puntos físicos, en Multiplaza Escazú ya son 11:06 a.m. y no empezaron a vender aún. Legal, dedíquense a otra cosa”, escribió en la red social de Publiticket.

[ ¡Otra vez! Llueven críticas a Publitickets por venta de entradas de Daddy Yankee ]

Por lo visto este es un concierto que miles no olvidarán, primero por el dolor de cabeza que fue conseguir una entrada y, segundo, porque se supone que será la última vez que Daddy Yankee dará un concierto en Costa Rica.

De momento, ni la tiquetera ni la productora se han manifestado ante la molestia de cientos de seguidores del cantante de reguetón.