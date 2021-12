Seguidores ticos lloran la partida de Vicente “Chente” Fernández

Vicente Fernández falleció este domingo a los 81 años. Instagram

La muerte de Vicente Fernández conmocionó al mundo entero y en el país miles de seguidores hoy lloran que su voz se apagara para siempre.

Uno que no pudo contener las lágrimas al enterarse que el corazón de su ídolo de la música ranchera se detuvo para siempre, este domingo a las 6:15 a.m., fue el periodista Luis Carlos Monge.

El comunicador es fiel seguidor de su música, de sus películas y de su historia como criador de caballos, todo esto gracias a la influencia de sus padres, Carlos Luis Monge y Ana Picado, porque desde que tiene memoria en su casa solo se escuchaba a Chente.

Además, por sus tatas y las canciones de Vicente es que le encanta andar en topes y montar a caballo, por lo que la noticia de su partida lo golpeó fuerte.

“Sí se me vinieron las lágrimas y saqué un ratillo para llorar por todo lo que él simboliza para mí. Por ejemplo, recibir un WhatsApp de mi tata (Carlos Luis Monge) mandándome que murió Vicente, o sea, es como muchos sentimientos encontrados”, señaló el presentador del programa ¡A cachete!.

Luis Carlos Monge guarda con gran cariño esta foto junto a su ídolo. Cortesía

Luis Ca es tan fiebre de “El charro de Huentitán” que no solo tuvo la oportunidad de conocerlo sino que también fue a su rancho Los Tres Potrillos, en Guadalajara, Jalisco, a conocer más de su trayectoria musical y familiar.

“Vicente Fernández representa para mí un estilo de vida, quien soy yo”, dijo muy dolido.

Monge también fue al concierto de despedida que el mexicano dio en el Estadio Nacional en el 2012 y fue de los que se quedó con ganas de verlo en el 2009 cuando cancelaron su concierto en el Ricardo Saprissa por falta de permisos.

Gratos recuerdos

El comunicador guarda con mucho cariño una fotografía que se tomó junto a él en un concierto que dio en el Estadio Nacional en el 2012, en el que recuerda que se echó 51 canciones.

“‘Estos celos’ la cantó dos veces, por eso cantó 51 veces. Él siempre decía: ‘mientras ustedes no dejen de aplaudir yo no dejo de cantar’ y ese día en particular la gente estaba como loca”, mencionó. Para ese entonces, él era reportero de Telenoticias y lo pudo entrevistar minutos antes de que saliera al escenario.

Luis Carlos Monge contó que por su papá le gusta la música de Vicente Fernández. Cortesía

En el 2009 también lo fue a ver cantar a su rancho en Guadalajara, en la arena Vicente Fernández Gómez, y después en otra ocasión fue a conocer su casa juntoa su mamá y el comentarista taurino Jorge Arturo González, “el Cañero”.

“Para mí el tema de Vicente es todo. Es la música con la que yo me crié, me recuerda a mi tata levantándose a las 4 a.m. en la finca y poniendo música ranchera, mi mamá era igual en la casa, mis abuelos. Para mí simboliza mucho y la muerte de Vicente es como puchica, se nos está muriendo una herencia familiar, por eso simboliza mucho la esencia que uno tiene”, mencionó.

Además de amar la música y la actuación "Chente" era amante de los caballos. Instagram

Chente tico

Otro que está muy dolido por el deceso del charro mexicano es precisamente su gemelo tico José Fernando Delgado Carvajal.

El “Chente tico”, vecino de San Isidro de Heredia, contó que no pudo ni desayunar tranquilo cuando se enteró que Vicente Fernández había fallecido luego de estar cuatro meses internado en el hospital de Guadalajara.

El herediano, de 72 años, tiene tiempales de vestirse como charro y cantar las piezas del mexicano en los topes, y aunque su voz no suena igual a la del Rey de las rancheras, su parecido físico es sorprendente.

“Yo disfruté mucho cuando vino aquí a dar conciertos, sus películas y cuando vamos a los topes también disfruto de cantar sus canciones, ahí con el mariachi me echo sus cancioncillas. El mundo está de luto por la muerte de un gran cantante y la verdad duele saber que ya no cantará más”, dijo el gemelo tico de Vicente.

El "Chente tico" dice estar muy triste por la partida de su cantante favorito. Archivo

Don José Fernando fue hace cinco años a México y, según recordó, cuando estaba en Plaza Garibaldi varias veces lo confundieron con el ‘El charro de Huentitán’ y no dejaban de gritarle “Cheeenteee” para que volviera a ver.

Justamente en ese viaje aprovechó para comprarse un segundo traje de charro con todo y sombrero, los cuales guarda con mucho cuidado y espera volverse a poner en un tope.

“El bigote lo tengo desde que yo empecé a echar vellos y nunca me lo he quitado. Las patillas siempre me las he dejado, más bien antes me molestaban mucho cuando daban la película ‘Chucho el roto’ (1968) con que me parecía a Manuel López Ochoa también, pero a todos los topes que voy siempre me dicen Chente”, contó.

En el 2016 les contamos la historia de este vecino de San Isidro de Heredia. Archivo

“Los vecinos aquí en San Isidro solo me dicen Chente aunque de chiquitillo me decían Nani”, José Fernando Delgado — José Fernando Delgado, el Chente tico

Es insustituible

El Cañero es otro que sintió como que murió un pariente suyo, por la gran amistad que tiene con su hijo Vicente Jr.

El comentarista taurino ha ido en 50 ocasiones a su rancho Los tres Potrillos, donde justamente están velando al cantante, pues él acostumbra hacer excursiones con ticos seguidores de Chente.

El comentarista taurino asegura que un cantante como Vicente es insustituible y su música y legado no morirá mientras su público no deje de recordarlo y cantar sus éxitos.