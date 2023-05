¿Seguirá Elena Correa con su carrera como cantante?

Elena Correa asegura que no le presta atención a las redes sociales para ver no ver las críticas en su contra. (JORGE CASTILLO)

Elena Correa conversó este martes con la prensa no solo sobre la audiencia de conciliación que tuvo con su expareja Carlos Rodríguez, sino también de qué pasará con su carrera artística de ahora en adelante.

El año pasado la exmiss Costa Rica anunció que se dedicaría al canto y, de hecho, grabó una canción que le dedicó a su aún esposo, del que ahora se está divorciando, después de 10 años viviendo juntos.

“My love”, de los cantantes Ed Sheeran y J Balvin, fue el tema que grabó como una sorpresa para el empresario para su tercer aniversario de bodas. De hecho, ella siempre dijo que Rodríguez era quien más la apoyaba con su carrera artística.

La también modelo dijo a la salida de la audiencia que si bien su carrera musical era muy importante, aún no ha analizado si seguirá adelante con su sueño.

“Por ahora no puedo decir (si continuará cantando), la idea es que sí, pero a futuro, porque no tengo mente no más para esto (su divorcio)”, dijo.

Elena Correa llegó con su abogado al Juzgado de San Rafael de Heredia

LEA MÁS: Videos: Elena Correa y Carlos Rodríguez no llegaron a un acuerdo sobre pensión alimentaria

Además, mencionó que desde que se separó, a mediados de abril, no le pone atención a las redes sociales ni a las críticas para no mortificarse.

“Trato de no estarlas viendo (las redes), solo me meto a ver ciertas cosas y ya, porque creo que no es el momento para estar viendo tantas críticas. Ahorita estoy en un momento muy susceptible como para ver qué dice la gente. Ya he tenido muchas críticas por andar con Carlos, creo que lo defendí con mi alma (su amor por él), que era lo que yo creí que tenía que hacer y ahora, simplemente, no tengo palabras para decir nada”, mencionó.

Elena Correa y Carlos Rodríguez se casaron en 2019, pero vivían juntos desde antes. Instagram

El próximo miércoles 30 de mayo la pareja se volverá a ver la cara frente al juez, pero ahora por el caso de violencia doméstica que denunció la exmiss Costa Rica contra su marido. Este martes no lograron conciliar sobre el momento de pensión alimenticia que está pidiendo Correa como parte del proceso de divorcio.