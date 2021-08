Selección de bellezas ticas que viajó a República Dominicana dejó en alto a nuestro país

Minerva y Cindy son muestra clara de que la belleza en nuestro país es lo que sobra. Cortesía. Minerva y Cindy son muestra clara de que la belleza en nuestro país es lo que sobra. Cortesía.

La selección de bellezas ticas que viajó a República Dominicana en las últimas semanas dejó muy en alto a nuestro país ya que pudo meter cinco golcitos en el concurso Miss and Mister Hispanoamerica Internacional y Queen Of The Continents International & Mister Continents International.

El certamen se realizó la semana anterior bajo la dirección de Juan Laporte y Welington Tejeda y que dio paso a celebración del 16 aniversario del concurso.

La organización Royalty Costa Rica Academy, dirigida por Sibia Harrison, logró obtener cinco títulos principales para poner en alto la belleza tica.

Minerva Hernández, Pamela Brenes y Cindy Fallas se trajeron su coronita. Cortesía.

Los premios y las ganadoras son:

Preteen Hispanoamérica: Angelina Piza.

Miss Hispanoamérica: Pamela Brenes.

Sra Petite Hispanoamérica : Minerva Hernández.

Sra Petite Queen of the Continents: Cindy Fallas.

Mister Queen of the Continents: Jordan Lemones.

Sin embargo, el único punto negro fue que varias personas de la delegación contrajeron covid-19 y desde hace varios días están guardando reposo en sus casas.

Se sabe que todas están estables, con algunos síntomas pero que de momento no ha pasado a más, gracias a que estaban vacunadas.

Angelina Piza lució bellísima el día de la premiación. Cortesía.

Nos alegra que les haya ido tan bien y esperamos que cada uno siga creciendo, cumpliendo sus sueños y por supuesto, que estén mejor de salud.