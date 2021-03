“Es difícil seguir haciendo música cuando la gente no necesariamente te toma en serio. He tenido momentos en los que he estado como: ‘¿cuál es el punto?, ¿por qué sigo haciendo esto?’, ‘Lose You to Love Me’ sentí que era la mejor canción que había lanzado, y para algunas personas todavía no era suficiente”, dijo en la publicación.