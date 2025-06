Señor humilde que no sabe nada de redes sociales se hizo viral y ahora es influencer

Al actor Freddy Víquez creó un personaje llamado Urbano que causa mucha gracia por su ignorancia sobre las redes sociales. (Instagram)

Freddy Víquez se ha vuelto viral en estos días gracias Urbano, su personaje que no tiene ni la menor idea de qué es un “reel”, un “hashtag” o un “Get ready with me”, pero que intenta meterse en la era digital.

Con este humilde personaje le está sacando risas a más de uno en las redes sociales, a pesar de que, según confesó, jamás imaginó el impacto que iba a tener en cuestión de horas.

Freddy nos contó la historia de Urbano, quien nació de la nada y ahora le quiere sacar el jugo.

- ¿Cómo fue que nació este personaje, es de alguna obra de teatro?

A mí me encantaría decir que es que viene del teatro o que lo hice antes y no, se me ocurrió un día, o sea, se me ocurrió porque me parece como muy llamativo, digo, me da miedo como decir esto, pero hay una generación como mi mamá, por ejemplo, mis tíos, que tienen un problema, no sé si la palabra es problema digamos una dificultad, en esto de las redes sociales, para entender un “Get ready with me” (Prepárate conmigo), para “unboxing” (desempaquetado) como temas que no terminan de entender, esos términos de los chiquillos de ahora, y entonces me dio risa pensar o imaginar a una persona como esta, tratando de involucrarse, entonces creo que nació de ahí.

En algún momento en Juan Vainas hice algo parecido, pero no es el mismo, entonces si me preguntas de dónde nació, de ahí no, nació de no sé, de la necesidad de confrontar como esta realidad de ahora con esta generación, digamos.

- ¿En quién se inspiró para su hablado o forma de actuar?

No sé si esto lo debería estar diciendo o no, pero bueno, toda mi familia es de Grecia, entonces de alguna manera desde que yo nací escucho como un tono de hablar que se parece mucho a esto, tono que amo, digamos, me encanta, entonces creo que es una combinación de muchas cosas.

Es una combinación de un amigo que tenía mi papá hace mucho tiempo, que le decían el Loco, con esta forma de hablar que es como rápida, no sé, con mi familia, con algunos tíos, entonces es como una combinación de todo eso, por eso el personaje se llama Urbano.

Freddy contó que todos los comentarios que ha recibido son positivos y que le ponen que le recuerdan a alguien de la familia o el barrio. (redes/Captura de video)

- ¿No le ha causado problemas por gente que crea que se está burlando del tico?

En este país es un poquito difícil hacer comedia, porque la gente no entiende que la comedia es comedia, entonces hay grupos que se pueden molestar con la comedia, sea cual sea, entonces me daba como miedo que la gente se pueda ofender.

No está hecho para ofender, es comedia. A mí me parece que es muy risible ver a alguien que no está familiarizado con teléfonos, redes sociales, internet y demás, tratando de involucrarse de repente con esto que además necesitan, necesitamos, yo soy mucho de eso, muchísimo.

- ¿Ya estaba familiarizado con estos términos o palabras en inglés y su concepto virtual?

Yo no entendía que era “get ready with me”, por ejemplo, en el primer video habla de eso, es un poco para mí, desde mi perspectiva, absurdo pensar que si yo tengo esta vestimenta de ropa, ahora me tengo que cambiar delante del teléfono para mostrarle a la gente lo que me estoy poniendo y de dónde lo conseguí y para dónde voy, para tal concierto, tal baile, desde mi perspectiva es clarísimo, entonces, es eso, es como tratando de no sé, de parodiar la situación.

Freddy Víquez ha participado en algunas series de Teletica y está en la obra "Suegras Bárbaras" del teatro El Triciclo.

- ¿Dónde graba los videos, en el patio de su casa?

Sí, sí, es en el patio de mi casa, encontré como una bodega y pensé: “esto podría ser, perfectamente”, y entonces le acomodé algunas cosas por detrás y eso es, ahí lo hice, en el patio de mi casa.

Y la vestimenta busqué entre cosas que no uso desde hace mucho, que podría funcionarle y digo no uso por alguna razón, porque yo quería que la ropa me quedara un poquito más grande de lo normal, entonces me costó un poquito encontrar.

De hecho, tengo que buscarle ropa, porque no voy a vestir siempre igual, entonces eso fue lo que hice, traté como de emular una forma de vestir, que es como esos camisillas de cuadros y pantalón de corduroy y ese tipo de cosas.

- Es decir, ¿piensa hacer más o sacarle el jugo a Urbano?

Sí, definitivamente, creo que tocó, o sea, es lo que te decía, como que ha causado un impacto que yo no me imaginaba que iba a causar, y entonces ahora toca. Muchísima gente dice que por favor, y me han dado ideas, no lo tenía pensado. Me han dicho que haga un unboxing, que haga qué es lo que hago en el día, que muestre cómo quedó el zacate.

- Tampoco es que se esté burlando de los influencer...

Jamás, nunca, o sea, no quiero, yo quiero ser un creador de contenido, entonces definitivamente no es burlándome, por eso te decía que es comedia, y de repente a veces la comedia es como difícil de aceptar, o de entender.

Creo que no es aceptar la palabra, es entender y la comedia es eso, es esa licencia, es ese permiso de ver una situación equis, no es ni un influencer, no es ni el tío de nadie, no es un tico, no, es ficción, y dentro de esa ficción ese personaje que tanto le cuesta hacer redes sociales.

Urbano promete seguir haciendo más videos porque quiere ser influencer. (redes/Captura de video)

- ¿Ha pensado en llevarlo al teatro o hacer stand up comedy con este personaje?

Sí y me han preguntado mucho, es lo que te digo, como que no se me había ocurrido, pero ahora a partir de comentarios y de todo lo que veo, creo que sí. Me encantaría escribir algo y llevarlo al teatro, me fascinaría.

