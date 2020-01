“Estimado doctor, mi hija tuvo una bebé, ya tiene un año y dos meses, ella nació con parálisis cerebral. Todos hemos apoyado a mi hija, es una mujer muy fuerte, pero sentimos que está como deprimida y ella no lo dice. No sabemos cómo ayudarla. El esposo es muy bueno, pero ella no lo deja hacer nada con la niña y no sabemos qué hacer. Mi nieta tiene muchos tratamientos y ayudas de diferentes terapeutas”.