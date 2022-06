Separan a Manuel Solano de programa de TD Más por decirle “maricón” a Christian Bolaños

Manuel Solano llevaba un par de meses llegando al programa Cracks. Twitter.

Una fea costumbre de hace muchos años y que todavía muchas personas conservan le jugó en contra al periodista Manuel Solano y por la cual perdió una buena oportunidad laboral que tenía.

Desde hace dos semanas, Solano fue separado del programa “Cracks”, que se transmite los lunes a las 8 p.m., en TD Más, debido a que llamó “maricón” a Christian Bolaños luego de que el futbolista de Saprissa diera unas polémicas declaraciones tras el partido en el que la ”S” clasificó a semifinales del torneo nacional, al derrotar a Grecia 3-2 y en donde el volante metió dos golcitos.

En aquel momento, Bolaños les tiró a los exfutbolistas que participan en programas deportivos y que lo habían criticado por asistir al Festival Picnic (sábado 23 de abril), cuando los morados estaban en último lugar y con pocas opciones de seguir vivos.

[ Christian Bolaños se desahoga: “Hay campañas falsas de exjugadores que son mala leche” ]

Sus declaraciones dieron mucho de qué hablar y durante el programa en que aparecía Manuel, junto con Johnny “Loco” González y los exjugadores Gilberto “Tuma” Martínez y Carlos Hernández, el periodista se le fue al cuerpo.

“Qué “maricón” que sos Bolaños, no tenés los huevos! para llamar a Rolando Fonseca y decirle que es a él el que le manda el mensaje, no tenés la valentía tampoco para llamar a Mambo y decirle que es a él, un extranjero que vino a jugar al fútbol (nacional) y decirle: ‘¿a usted qué le importa que yo me vaya a meter al Picnic?’”, dijo en ese momento Solano.

Luego de dos semanas desde que pasó el hecho, La Teja conversó con el periodista, quien se mostró muy arrepentido y aprovechó para ofrecerle una disculpa pública a Bolaños, a quien dice que respeta su gran trayectoria.

Eso sí, fiel a su estilo, Manuel no se quedó callado y aseguró que su separación le suena a que hay mano peluda, pues semanas antes Rolando Fonseca llamó “locas” a Marcel Hernández y Mariano Torres en otro programa de Teletica y al exgoleador solo le pidieron que se disculpara públicamente y no lo echaron.

–¿Qué pasó con su participación en Cracks?

Primero, decirle que yo era invitado, no había relación formal, pero llevaba dos meses de estar yendo al programa. Me incorporaron porque con el Loco hicimos una pareja buena en Multimedios y con Carlos (Hernández) también tengo buena relación y la verdad es que todo iba muy bien hasta que se presentó la situación con Christian Bolaños...

–¿Lo llamó de esa manera?

Sí, primero que nada me gustaría ofrecerle una disculpa pública a él por usar ese término. Esa era una palabra que uno tenía la costumbre de decirla años atrás para referirse a alguien miedoso, sin ningún contexto sexual, ni de ofender.

Bolaños involucró a todos los exfutbolistas que trabajan en programas deportivos, pero específicamente la bronca de él era con Mambo y Fonseca y yo por eso le dije que dijera nombres porque él tiene la costumbre de tirar, pero nunca dice a quién. Yo me compré la bronca innecesariamente, lo traté de inducir a que dijera las cosas bien o mejor quedarse callado.

–O sea, ¿quería un poco de polémica, pero no llegar a ofender?

Eso mismo, más que él es un jugador que respeto mucho, para mí es el último gran jugador que hemos tenido, de una técnica exquisita, lo mejor desde hace 20 años, pero no le tengo admiración a la hora de hablar mucho y no concretar nada. Usé una palabra que no debía. Entonces hablé con Tuma y me dijo que de momento no me va a invitar más.

Christian Bolaños le tiró a los exfutbolistas que comentan en programas y a Manuel no le gustó que no dijera nombres.

–¿Recibía pago por ir al programa?

No, era invitado pero había planes para el futuro. De hecho habíamos crecido bastante, con videos que tuvieron muchas reproducciones, es más eso que dije de Bolaños se volvió viral y hasta me llamaron morados para amenazarme de que me iban a quebrar todo.

–¿Ya pudo disculparse con Bolaños?

No y me hubiera gustado hacerlo en el programa o personalmente, pero no he tenido la oportunidad de hacerlo. Yo de hecho enfrenté a Christian Sandoval porque me dijeron que él estaba metiendo pulla para que yo no estuviera en el programa.

Él lo negó y más bien me dijo lo de Fonseca que llamó locas a Marcel y a Mariano, entonces Chris me contó que a él lo llamaron de arriba y le dijeron que eso no se iba a permitir y Rolando tuvo que ofrecer una disculpa pública, cosa que yo hubiera hecho con mucho gusto.

–¿Por qué piensa que no le dieron chance?

Eso a mí me indica que sí hay algunos intereses de sacarme del programa. En algún momento le majé el callo a alguien y sigue resentido, no tengo duda de que hay un grupo, que son muy amigos entre ellos y que son los que están manejando los medios actualmente.

–¿Siente que tiene enemigos en el medio?

Sí, ya antes me habían quitado de Multimedios sin razón y ahora que aparezco en televisión de nuevo, se da una situación que se cogió de pretexto para quitarme.

[ Kristian Mora despidió a Manuel Solano, el hombre que lo noqueó en una bronca en la Copa América ]

–¿Hay arrepentimiento?

Por supuesto que sí porque la idea no fue esa.

–¿Le deja una lección esto que pasó?

Claro, ahora la sociedad es diferente, las palabras tienen peso y se relacionan con contextos que no se hacía antes.

–¿En qué seguirá trabajando?

Estoy en reuniones para unos proyectos muy buenos a partir de agosto. También tengo mis programas en Facebook Live llamado Adiós Domingo y Al Fondo de la Red.