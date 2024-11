Sergio González confiesa si hay un nuevo amor en su vida

Sergio González es presentador y director de La Revista de canal 8.

El periodista Sergio González confesó si ya tiene un nuevo amor en su vida porque por lo visto hay muchos interesados en saber si está soltero.

Resulta que el presentador del espacio La Revista, de canal 8, decidió responder algunas dudas de sus seguidores de Instagram y muchas iban enfocadas en ese sentido.

Que si tiene novio, que si ya tiene una nueva pareja, que cómo está su vida amorosa, fueron parte de las preguntas que le hicieron a través de la famosa cajita de preguntas.

La figura de Multimedios aclaró a todos los interesados que ahorita se encuentra solterito y a la orden, pero tampoco desesperado porque su estado civil cambie.

“¿Novio?. Si yo estoy soltero desde hace rato. Ya lo que pasó, pasó. Ya estoy soltero que va. Ya el último que tuve fue hace tiempo”, respondió.

LEA MÁS: Sergio González confiesa algunas “verdades” de su noviazgo con el ministro de Comunicación

En otra de las preguntas que le hicieron sobre si anda buscando pareja agregó: “¿Buscando algo? Diay, si Dios y la vida me ponen a alguien que me quiera hacer compañía, que me aporte, que sea una buena persona, ¡bienvenido sea!, y si no, mejor solo que mal acompañado”.

Sergio González fue novio del exministro de Comunicación y actual ministro de Cultura, Jorge Rodríguez. (Instagram)

La última relación formal que tuvo Sergio fue con el actual ministro de Cultura, Jorge Rodríguez, la cual terminó en marzo de este año, y desde entonces no ha vuelto a publicar que estuviera saliendo con otro hombre.

LEA MÁS: Jorge Rodríguez, ministro de Cultura, presumió que encontró el amor tras romper con Sergio González

A Sergio también le preguntaron que cuál fue la razón por la que terminó con su novio, imaginamos que hacían referencia al ministro; sin embargo, omitió responder y aclaró que hace tiempo no tiene pareja.

Más de un admirador debe de estarse frotando la manos al saber que tiene algo de posibilidades de conquistarlo.