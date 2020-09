“Fui mamá soltera muy joven, ahora tengo 32 años y mi hijo 16. Estoy saliendo con una persona y tenemos una excelente relación. Él tiene tres hijos, así que sumamos cuatro hijos entre los dos. Le he dicho que en un par de años mi hijo ya no va a estar con nosotros, que aún estoy joven y que quiero ser mamá, pero él no quiere tener más hijos para que disfrutemos nosotros y no suena mal, pero sería lindo que tuviéramos un hijo”.