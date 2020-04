“Yo en particular cuando lo vi (el meme) dije: ‘mirá, que coincidencia que las fechas sean parecidas’, pero yo no asocio la serie con un posible fin del mundo sino que lo veo más como una coincidencia, porque para estas fechas con toda esta crisis y todo lo que dice la gente, han salido un montón de profecías y cosas, que hasta los Simpson han salido diciendo que lo predijeron primero, y yo no lo creo así”, dijo el vecino de Alajuela.