“Tuve un divorcio muy difícil y mi exesposa dañó mucho mi autoestima, mi confianza y mi seguridad. Ha pasado el tiempo y estoy tratando de darme una oportunidad con otra persona, pero sexualmente no estoy funcionando, lo que me extraña es que solo me pasa cuando estoy con ella, porque me pongo muy tenso y no lo logro. Estoy muy preocupado por esto y no sé qué hacer”.