“Hace varios años terminé una relación de pareja y ahora estoy pensando en darme una oportunidad con un hombre que es muy buena gente y agradable, pero no hay química ni pasión con él. No concordamos en gustos ni preferencias y sexualmente no me gusta. Yo soy una mujer muy activa y él es realmente pasivo, pero pienso que por estabilidad me conviene”.