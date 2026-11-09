Shakira atraviesa duro momento y compartió emotivo mensaje

Shakira agradeció los mensajes de apoyo (Captura de pantalla/Captura de pantalla)

Shakira agradeció públicamente los mensajes de apoyo que recibió durante una difícil semana para su familia, en medio de la preocupación por la salud de su papá, William Mebarak Chadid.

La artista compartió una breve publicación en sus redes sociales sin precisar qué le ocurrió a su padre ni ofrecer detalles sobre su estado actual.

“Gracias por sus mensajes de cariño en esta difícil semana. Mi familia y yo nos encontramos profundamente agradecidos”, escribió.

Shakira mantiene en privado los detalles

El mensaje llegó mientras circulaban versiones sobre un nuevo contratiempo de salud de Mebarak, de 95 años. Sin embargo, la cantante no confirmó un diagnóstico ni explicó si su papá requiere hospitalización.

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También trascendió que habría viajado a Barranquilla, Colombia, para acompañar a su familia, aunque ese desplazamiento no fue confirmado en la publicación.

William Mebarak ha sido una figura clave para la cantante

Shakira pasa dura situación familiar por la salud de su padre, William Mebarak, Foto tomada de Instagram

Periodista, profesor de literatura y escritor, William Mebarak es autor del libro Al viento y al azar y ha tenido un papel importante en la vida y la formación artística de su hija.

Shakira ha destacado en distintas oportunidades la influencia de su padre en sus primeros acercamientos a la música y en su proceso creativo.

En 2022, Mebarak fue hospitalizado después de sufrir un accidente doméstico que le provocó una herida en la cabeza. En aquella ocasión, la intérprete también expresó el valor que tiene su presencia en su vida y reconoció su fortaleza ante las dificultades de salud.

Esta vez, la familia ha optado por mantener los detalles en privado y la artista únicamente ha compartido su agradecimiento por el apoyo.