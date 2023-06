Shakira está en Costa Rica

Shakira está de visita en el país.

La cantante colombiana Shakira está de visita en el país, según publicó la periodista Glenda Umaña en un video en Twitter.

“Chicos, estoy que se me sale el corazón, no saben lo que acaba de pasar. Estamos aquí en Costa Rica en el hotel… no voy a decir cuál y acabamos de ver pasar a Shakira con sus hijos. Están aquí en Costa Rica, la perseguí, la perseguí pero ya se fue”, dijo Umaña en el video.

Según supo La Teja, la colombiana arribó este miércoles al Aeropuerto Internacional Juan Santamaría en su jet privado.

Este medio también conoció que Shakira y sus hijos Sasha y Milán están hospedados en la exclusiva torre VIP del Hotel Real Intercontinental, en Escazú.

Shakira está en nuestra tierra tras superar la tormenta mediática de su divorcio de Gerard Piqué y en medio de los rumores de su romance con el piloto de Fórmula 1, Lewis Hamilton.

Esta es la tercera vez que la intérprete de “Ojos así” llega a suelo costarricense, aunque en las dos ocasiones anteriores fue para presentarse en concierto.

La primera vez que Shakira estuvo en Costa Rica fue el 28 de noviembre de 1996 cuando apenas comenzaba a dar sus pasos en la música. En esa oportunidad se presentó en el Palacio de los Deportes ante 5 mil seguidores.

Después regresó 15 años después para presentarse en el Estadio Nacional en un concierto que fue el plato fuerte de la inauguración del nuevo coloso de La Sabana. Ese show fue el domingo 3 de abril del 2011.

Y regresa al país este 2023, aunque con planes muy distintos a sus dos visitas anteriores. Esta vez parece que Shakira y su familia quieren conocer de las bellezas paradisíacas de nuestro país.

