Shakira facturó una millonada por cantar en la final de la Copa América

Este domingo 14 de julio Argentina y Colombia se midieron por la final de la Copa América 2024. Además, de la presencia de Abel Pintos y Karol G para cantar los himnos de los respectivos seleccionados, Shakira brindó un show en el entretiempo en el que hizo un mix de sus éxitos musicales. En las últimas horas, trascendió la cifra millonaria que cobró y dejó a más de uno sin aliento.

Shakira se lució en final de la Copa América (Tomada de Twitter)

Fue Juan Etchegoyen reveló en su programa, en Mitre Live, cuál fue el monto destinado para que la artista colombiana se presente en el Hard Rock Stadium de Miami, Estados Unidos.

“Ustedes saben que el domingo es la final de la Copa América y la gran estrella será Shakira. Hoy hablé con una persona cercana a la CONMEBOL que me daba algunos detalles de lo que será el espectáculo y es todo muy impresionante”, empezó diciendo.

Y siguió: “El dinero que invertirá la Confederación Sudamericana en este evento es bestial, obviamente sabemos lo que genera el fútbol y termina siendo un vuelto con lo que se factura, pero a mí no deja de sorprenderme”.

En ese sentido, el periodista indicó que la intérprete de “Las caderas no mienten” habría recibido una cifra exorbitante por una presentación de una duración de no más de seis minutos.

“A mí me dieron un número y te lo voy a contar: esto sería lo que cobraría Shakira por cantar en la final de la Copa América. Dos millones de dólares por cantar unos cinco minutos, no me especificaron si va a cantar uno o dos temas” , señaló.

Para concluir, el periodista agregó: “Obviamente, será el mayor gasto que tendrá que afrontar la CONMEBOL para poder tener un show a la altura de las circunstancias”.

Cabe destacar que, por el show de la cantante colombiana, el entretiempo de la final duró aproximadamente 20 minutos, dado que además de los seis que se destinó en el espectáculo, les llevó siete minutos armar y otros siete desarmar el escenario.