Shakira habló con La Teja: “Estos días han sido una locura”

Shakira es de los improvisados más conocidos. (Luis Navarro)

En medio del burumbúm que ha generado la visita de la cantante Shakira a nuestro país, el Shakira tico asegura que sus últimos días han sido una locura y un vacilón.

Desde que la artista se separó de Gerard Piqué, el torero improvisado ha recibido cualquier cantidad de bromas y comentarios, pero ahora que la cafetera está en Costa Rica, la cosa se ha hecho más intensa.

“Ha sido un vacilón bonito, estos días han sido una locura, porque todo mundo me manda mensajes, me dicen que si me siento liberado y yo les digo que me lo merezco, que me estoy relajando. Me han pasado muchos memes míos para vacilar”, dijo el torero.

Shakira, cuyo nombre real es Gerardo Ocampo, asegura que la artista no pudo escaparse a un mejor lugar, pues el ambiente y las playas en Cóbano son espectaculares, ideales para pasar un rato ameno en familia y relajarse.

“Es el mejor lugar que puede haber, las playas y el viaje que uno se pega para ir a Cóbano es lindísimo, cuando hemos ido al Verano Toreado, si me pregunta, yo digo que Cóbano es el número uno, todo es muy bonito, tanto el viaje hasta la revolcada que le pegan los toros a uno”, afirmó el improvisado, con experiencia de más de 35 años en los redondeles del país.

Shakira tico ha sido blanco de memes y bromas. Facebook.

El tico comentó que así como a mucha gente, le encantaría poder conocer, saludar, tomarse una foto y contarle la historia de por qué le dicen Shakira en Tiquicia.

Recordemos que fue “Gordo Malo”, el famoso animador del redondel de Zapote, quien le encaramó el apodo, debido a que Ocampo llegaba a la arena con unos abalorios en su cabeza, los cuales en ese momento también lucía la artista.

A partir de eso, el improvisado lo explotó y poco a poco se fue haciendo cada vez más famoso, al punto de ser de los toreros más conocidos del país. De igual manera, le agarró un gran cariño a la artista.

“Siempre le he dado mucho seguimiento a la carrera, de hecho me ha tocado bailar el Waka Waka en varias ocasiones”, dijo.

Shakira trabaja como panteonero en el cementerio de Pavas. (Alejandro Gamboa Madrigal)

Cava tumbas

Cabe destacar que Shakira lleva varios años trabajando para la Junta de Protección Social exhumando cuerpos de los cementerios.

Según cuenta, es un trabajo honrado, pero en su momento complicado, pues tiene que abrir tumbas después de 10 o 15 años de haber sido cerradas para meter un nuevo cadáver.

“Al principio la doña me tenía hasta plato y cuchara solo para mí, pero ya nos acostumbramos”, comentó.