Shakira inicia su tour mundial con poderoso mensaje y la expectativa de si vendrá o no a Costa Rica

Shakira arranca este 11 de febrero con su tour mundial "Las mujeres ya no lloran", en Río de Janeiro, Brasil. Fotografía: Instagram de Shakira.

Shakira comenzó este martes su tour mundial “Las mujeres ya no lloran”, con un poderoso mensaje que publicó en sus redes y la expectativa de si vendrá o no a Costa Rica con su gira.

La colombiana presentará, por primera vez, el show de su nuevo tour este 11 de febrero en Río de Janeiro, Brasil, y antes de salir al escenario dedicó unas palabras a sus fans brasileños con las que se emocionaron sus seguidores de todo el mundo.

La cantante de “Ojos así” celebró el gran día con palabras de agradecimiento y expectativa para sus millones de seguidores que disfrutarán de su gira, en la que trabajó durante 12 meses, 14 horas al día, según contó.

Desde el camerino, Shakira aseguró que dejó hasta el último aliento en cada ensayo, en cada acorde y en cada paso que presentará y bailará en su esperado espectáculo, del que todavía los fans ticos no tienen certeza si podrán o no disfrutar.

“Doce meses. Catorce horas al día. Un año entero preparando cada detalle con el objetivo en mente: darles el mejor show de mi vida. Sé que la perfección no existe, pero sí sé, que esta noche (el martes) me entregaré a ustedes tal cual soy, con la voz afilada por la experiencia y la piel marcada por cada batalla ganada y perdida. Esta noche, no será solo para verme cantar. Será para aullar, sentir, gritar lo que no nos animamos a decir aún. Bailar, reír, llorar, abrazarse, perdernos y encontrarnos en cada canción”, afirmó la barranquillera, de 48 años.

Su promesa de que esta gira es la mejor de su vida es porque, aseguró que, a lo largo de sus más de 30 años de carrera artística con sus fans no solo ha construído música, sino un pacto que saldrá a relucir en sus shows.

Shakira publicó este mensaje en sus redes previo al concierto inaugural de su gira "Las mujeres ya no lloran". Fotografía: Instagram de Shakira.

“Lo que hemos construido juntos no es solo música. Es un pacto. Es un lenguaje, el lenguaje de nuestra manada. Y si algo es cierto es que una loba jamás olvida a su manada y después de esta noche cada uno de ustedes estará conmigo para siempre”, destacó.

Shakira celebra el inicio de su gira con muchos de sus fans ticos comiendo ascuas, ya que el 26 de setiembre pasado el Ministerio de Economía, Industria y Comercio (MEIC), alertó sobre una eventual presentación de la colombiana en el Estadio Nacional para el jueves 27 de marzo del 2025.

El MEIC es el ente que gestiona y autoriza los permisos para la preventa de entradas en los espectáculos masivos del país.

Hasta el momento, ninguna productora local se ha pronunciado sobre ese eventual show que traería a Shakira de regreso a los escenarios ticos 13 años después de su última presentación en el país, el 3 de abril del 2011.